الجيش: تفجير ذخائر في حقول زوطر وأرنون – النبطية وعيناتا – بنت جبيل

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 6/12/2024، ما بين الساعة 9.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الحقول التالية: زوطر وأرنون – النبطية، وعيناتا – بنت جبيل".