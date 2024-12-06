إعلانان لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن الاشتراكات ودفع البدلات

دعت مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين، الذين يرغبون بإلغاء اشتراكاتهم الدائمة أو الموقتة من أيّ نوع كانت، إلى التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية، لإلغاء هذه الاشتراكات في مهلة أقصاها 15/12/2024، على أن تسدد المبالغ المتوجبة عليهم، لتنفيذ عملية الإلغاء وفقًا للاصول قبل 31/12/2024 والا اعتبرت الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا بالشروط نفسها.



كما دعت المؤسسة المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، في مهلة لا تتعدى 31/12/2024 في ما خص إصدار 2024 بواسطة الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكترونيّ POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.



واعتذرت حاليا من مشتركيها عن إمكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الالكترونيّ على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد.



وأشارت إلى أنه "نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:



1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.

4- خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

- (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- خفض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

6-خفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%)."