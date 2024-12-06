قائد الجيش التقى وزير الدفاع الإيطالي وبحثا في سبل تعزيزعلاقات التعاون

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الإيطالي Guido Crosetto يرافقه قائد الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano بحضور السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين.



