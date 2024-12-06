الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قائد الجيش التقى وزير الدفاع الإيطالي وبحثا في سبل تعزيزعلاقات التعاون
أخبار لبنان
2024-12-06 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قائد الجيش التقى وزير الدفاع الإيطالي وبحثا في سبل تعزيزعلاقات التعاون
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الإيطالي Guido Crosetto يرافقه قائد الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano بحضور السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الجيش
التقى
الدفاع
الإيطالي
وبحثا
تعزيزعلاقات
التعاون
التالي
وزير الدفاع التقى نظيره الإيطالي: استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية خرق فاضح لترتيبات وقف النار
مصدران لرويترز: حزب الله أرسل قوات "نخبة" الليلة الفائتة إلى حمص بسوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:57
وزير الدفاع التقى نظيره الإيطالي: استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية خرق فاضح لترتيبات وقف النار
أخبار لبنان
05:57
وزير الدفاع التقى نظيره الإيطالي: استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية خرق فاضح لترتيبات وقف النار
0
أخبار لبنان
2024-12-03
وزير الدفاع التقى جنبلاط وأبو فاعور... وتأكيد على دور الجيش المركزي في حفظ وصون سلامة وأمن لبنان
أخبار لبنان
2024-12-03
وزير الدفاع التقى جنبلاط وأبو فاعور... وتأكيد على دور الجيش المركزي في حفظ وصون سلامة وأمن لبنان
0
آخر الأخبار
14:21
وزير الدفاع السوري: نحن في وضع ميداني جيد والجيش عمل على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح
آخر الأخبار
14:21
وزير الدفاع السوري: نحن في وضع ميداني جيد والجيش عمل على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح
0
أخبار لبنان
10:15
قائد الجيش استقبل الجنرال الفرنسي وبحثا في آلية التنسيق في الجنوب
أخبار لبنان
10:15
قائد الجيش استقبل الجنرال الفرنسي وبحثا في آلية التنسيق في الجنوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:26
في شرق لبنان... استهداف معبر جوسي
تقارير نشرة الاخبار
08:26
في شرق لبنان... استهداف معبر جوسي
0
أخبار لبنان
08:20
أدرعي: قواتنا منتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان وتكشف وسائل قتالية وتصادرها
أخبار لبنان
08:20
أدرعي: قواتنا منتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان وتكشف وسائل قتالية وتصادرها
0
أمن وقضاء
08:05
أمن الدّولة تحدّد موعداً للاختبار النّفسيّ لدورة ضبّاط الاختصاص
أمن وقضاء
08:05
أمن الدّولة تحدّد موعداً للاختبار النّفسيّ لدورة ضبّاط الاختصاص
0
أخبار لبنان
07:49
أدرعي: استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان
أخبار لبنان
07:49
أدرعي: استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:35
رامي عبد الرحمن للـLBCI: لم نرَ حزب الله على الاطلاق في سوريا لم نوثق حتى اللحظة مقتل أو اصابة أي عنصر منه حتى في حمص التي يعتبر حزب الله قويا فيها
آخر الأخبار
08:35
رامي عبد الرحمن للـLBCI: لم نرَ حزب الله على الاطلاق في سوريا لم نوثق حتى اللحظة مقتل أو اصابة أي عنصر منه حتى في حمص التي يعتبر حزب الله قويا فيها
0
آخر الأخبار
2024-08-10
معاريف: التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجح أن ينفذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 القادمة
آخر الأخبار
2024-08-10
معاريف: التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجح أن ينفذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 القادمة
0
منوعات
08:00
بمناسبة عيد الميلاد... الأميرة كيت ترعى حفل ترانيم في كاتدرائية وستمنستر
منوعات
08:00
بمناسبة عيد الميلاد... الأميرة كيت ترعى حفل ترانيم في كاتدرائية وستمنستر
0
رياضة
2024-07-23
أولمبياد باريس 2024... سنوب دوغ يستعد لحمل الشعلة الأولمبية!
رياضة
2024-07-23
أولمبياد باريس 2024... سنوب دوغ يستعد لحمل الشعلة الأولمبية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:33
اجتماعات إسرائيلية لتقييم الوضع في سوريا
أخبار دولية
08:33
اجتماعات إسرائيلية لتقييم الوضع في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:26
في شرق لبنان... استهداف معبر جوسي
تقارير نشرة الاخبار
08:26
في شرق لبنان... استهداف معبر جوسي
0
أخبار لبنان
07:22
آخر التطورات حضرت بين الجميّل والسفير المِصريّ
أخبار لبنان
07:22
آخر التطورات حضرت بين الجميّل والسفير المِصريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
معبر العريضة الحدوديّ يخرج على الخدمة بعد هجوم إسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
07:07
معبر العريضة الحدوديّ يخرج على الخدمة بعد هجوم إسرائيليّ
0
أخبار دولية
06:18
الجولاني لـCNN: هدف المعارضة المسلحة هو بناء دولة مؤسسات لا تقوم على فرد
أخبار دولية
06:18
الجولاني لـCNN: هدف المعارضة المسلحة هو بناء دولة مؤسسات لا تقوم على فرد
0
أخبار لبنان
03:45
الحسن للـLBCI: هذا هو تاريخ العودة الكاملة لشركة طيران الشرق الأوسط
أخبار لبنان
03:45
الحسن للـLBCI: هذا هو تاريخ العودة الكاملة لشركة طيران الشرق الأوسط
0
أخبار لبنان
03:20
معبر العبودية... رابط بين لبنان وسوريا مقطوع
أخبار لبنان
03:20
معبر العبودية... رابط بين لبنان وسوريا مقطوع
0
أخبار لبنان
01:50
مشاهد من معبر جوسيه الذي استُهدف فجرًا (فيديو)
أخبار لبنان
01:50
مشاهد من معبر جوسيه الذي استُهدف فجرًا (فيديو)
0
أخبار لبنان
15:51
باسيل لـ "جدل": خسرنا معادلة الردع وعلى من وافق على اتفاق وقف النار تنفيذه..
أخبار لبنان
15:51
باسيل لـ "جدل": خسرنا معادلة الردع وعلى من وافق على اتفاق وقف النار تنفيذه..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:20
مصدران لرويترز: حزب الله أرسل قوات "نخبة" الليلة الفائتة إلى حمص بسوريا
أخبار دولية
05:20
مصدران لرويترز: حزب الله أرسل قوات "نخبة" الليلة الفائتة إلى حمص بسوريا
2
آخر الأخبار
06:13
الرئيس التركي: إدلب وحماة وحمص بيد المعارضة السورية وهم مستمرون باتجاه دمشق وكنا مددنا يدنا لبشار الأسد لكنه لم يستجب
آخر الأخبار
06:13
الرئيس التركي: إدلب وحماة وحمص بيد المعارضة السورية وهم مستمرون باتجاه دمشق وكنا مددنا يدنا لبشار الأسد لكنه لم يستجب
3
آخر الأخبار
11:29
نعيم قاسم: المنزل المهدم كليًّا والمشغول كسكن أساسي نعطي صاحبه 8000 دولار كأثاث للمنزل ونعطيه 6000 دولار كإيجار لمدة سنة إذا كان يسكن في بيروت والضاحية وإذا كان يسكن خارج بيروت والضاحية يأخذ 4000 دولار كإيجار لمدة سنة
آخر الأخبار
11:29
نعيم قاسم: المنزل المهدم كليًّا والمشغول كسكن أساسي نعطي صاحبه 8000 دولار كأثاث للمنزل ونعطيه 6000 دولار كإيجار لمدة سنة إذا كان يسكن في بيروت والضاحية وإذا كان يسكن خارج بيروت والضاحية يأخذ 4000 دولار كإيجار لمدة سنة
4
خبر عاجل
14:23
باسيل لـ جدل عن كلام قاسم حول انتصار اكبر من عام 2006: "مجبور يقول هيك" ولديه ما يكفي من الادراك والوعي أنه لا يمكن الاستمرار على ما كان عليه سابقاً
خبر عاجل
14:23
باسيل لـ جدل عن كلام قاسم حول انتصار اكبر من عام 2006: "مجبور يقول هيك" ولديه ما يكفي من الادراك والوعي أنه لا يمكن الاستمرار على ما كان عليه سابقاً
5
خبر عاجل
02:07
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك تمكنّا من القضاء على من قاد المجزرة في كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الأوّل
خبر عاجل
02:07
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك تمكنّا من القضاء على من قاد المجزرة في كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الأوّل
6
خبر عاجل
14:48
باسيل لـ جدل: لم نكن سلبيين بموضوع ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية عندما طرح علينا وهذا حقه فهو لديه تمثيل واذا استطاع تغيير مقاربته فلا مانع لدينا
خبر عاجل
14:48
باسيل لـ جدل: لم نكن سلبيين بموضوع ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية عندما طرح علينا وهذا حقه فهو لديه تمثيل واذا استطاع تغيير مقاربته فلا مانع لدينا
7
خبر عاجل
15:06
باسيل لـ "جدل": نستطيع تجديد التفاهم مع المعارضة وفريق اوسع على جهاد ازعور او على مرشح آخر ولكن لا أؤيد السير بذلك واستبعاد الثنائي الشيعي كما لا يُمكنني السير مع الثنائي واستبعاد المعارضة واذا تعنّت اي فريق فيحررنا ونتفق بالتالي مع الفريق الآخر
خبر عاجل
15:06
باسيل لـ "جدل": نستطيع تجديد التفاهم مع المعارضة وفريق اوسع على جهاد ازعور او على مرشح آخر ولكن لا أؤيد السير بذلك واستبعاد الثنائي الشيعي كما لا يُمكنني السير مع الثنائي واستبعاد المعارضة واذا تعنّت اي فريق فيحررنا ونتفق بالتالي مع الفريق الآخر
8
خبر عاجل
06:19
الأمن العام: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية لاسيما في الشمال تقرر إقفال هذه المعابر حتى إشعار على ان يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا
خبر عاجل
06:19
الأمن العام: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية لاسيما في الشمال تقرر إقفال هذه المعابر حتى إشعار على ان يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More