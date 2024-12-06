تسديد رسوم بلدية بيروت عبر OMT

أصبح بإمكان المواطنين تسديد رسوم بلدية بيروت المستحقّة لسنة 2024 كما المتأخّرات عبر جميع مراكز OMT المنتشرة على كافّة الأراضي اللبنانية.



للتسديد، على المكلّف تزويد مركز OMT بما يلي:



1. رقم المكلّف أو رقم العقار.

2. رقم القسم، والبلوك، والمنطقة العقارية المذكورة إمّا على صكّ الملكية أو الإفادة العقارية، كما التأكّد من اسم المكلّف.