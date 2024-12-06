الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير البيئة أصدر تعميماً تحت عنوان "الارشادات البيئية لادارة ردميات الحرب"
أخبار لبنان
2024-12-06 | 06:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزير البيئة أصدر تعميماً تحت عنوان "الارشادات البيئية لادارة ردميات الحرب"
أصدر وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين تعميماً تحت عنوان "الارشادات البيئية لادارة ردميات الحرب" جاء فيه : "عملاً بالمبادئ المنصوص عنها في قانون حماية البيئة (القانون 444/2002)، لاسيما مبادئ الاحتراس، الوقاية، تفادي تدهور الموارد الطبيعية، التعاون، والاعتماد على المحفزات الاقتصادية، وعملاً بالمبادئ الإضافية المنصوص عنها في قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (القانون 80/2018) والنصوص التطبيقية له، لاسيما مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير، الاستدامة، الجوار، ومنع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة، في ما يلي بعض الإرشادات البيئية التي يقتضي اتباعها في إدارة ردميات الحرب:
1. في تحديد مواقع التجميع المؤقت والمعالجة والتخلص النهائي، وانطلاقاً من المبادئ أعلاه:
1-1 إعطاء الأولوية للمواقع المتدهورة بيئياً الأقرب جغرافياً، ضمن نطاق كل محافظة حيث أمكن، تحديداً المقالع (على اختلاف فئاتها) المتواجدة على أملاك عامة، وإذا تعذر وجودها فتلك المتواجدة على أملاك خاصة بعد موافقة أصحابها - مع التذكير بالمادة 66 من القانون 444/2002 المتعلّقة بالمصالحات التي يحق لوزارة البيئة إجراؤها على الغرامات والتعويضات بشأن الأضرار التي تصيب البيئة (لجهة مستحقات قطاع المقالع للخزينة التي تمّ احتسابها ونشرها إنفاذاً للقوانين والأنظمة المرعيّة، لا سيّما المرسوم 6569/2020). مرفق بهذا التعميم جدول بمواقع محتملة مستخلصة من المسح الميداني والجوي الذي أجرته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تطبيقاً للمرسوم 6569/2020.
في حال تعذر وجود أي من المواقع أعلاه، تُحوّل الردميات إلى أملاك عامة تخصص كمواقع تجميع مؤقتة.
1-2 التقيد بالإرشادات الصادرة عن الجيش في ما يعود للتنبّه لوجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة.
1-3 للغايات المبيّنة في البندين 1-1و1-2 أعلاه، تنسيق البلديات في ما بينها واتحاداتها ومع المحافظين ومع الجيش.
1-4 ابلاغ وزارة البيئة والمحافظين بالمواقع المعتمدة والتقيّد بالضمانات البيئية والمبادئ التوجيهية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية، لا سيّما القانون 444/2002 والمرسوم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)، لدى اعتماد أي مواقع للاستخدام.
1-5 التذكير بضرورة عدم الرمي العشوائي لهذه النفايات، بما في ذلك عدم رميها في المكبات العشوائية.
2. في عملية النقل والمعالجة والتخلّص النهائي، وانطلاقاً من المبادئ أعلاه:
2-1 إيلاء السلامة العامة الأولوية القصوى من خلال تبليغ الجهات المعنية لدى العثور على أجسام أو مواد مشبوهة، التأكد من فصل التيار الكهربائي (بما في ذلك أنظمة الطاقة المتجددة) قبل القيام بأي عمل، استخدام معدات الوقاية الشخصية والحد قدر المستطاع من تناثر الغبار أثناء تنفيذ أعمال رفع الأنقاض.
2-2 إيلاء مبدأ الفرز بهدف إعادة الاستعمال والتدوير الأهميّة القصوى، كما ورد في الكتاب المرفق الصادر عن وزارة البيئة رقم 2781/ب تاريخ 18/10/2024 حول دفاتر شروط الأعمال الإنشائية التي تجريها الإدارات المركزية المعنية والإدارات المحلية.
2-3 خلال عملية الفرز، فصل المواد الملوثة والخطرة عن باقي الردميات تمهيداً لمعالجتها وفق أحكام المرسوم 5606/2019، كما وفصل المواد ذات الطابع الأثري وتبليغ وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار عنها.
2-4 بالنسبة للمخلّفات التي لا يمكن إعادة استعمالها أو تدويرها، العمل على استخدامها في تأهيل المقالع مع التقيّد بالضمانات البيئية المنصوص عنها أعلاه.
2-5 ستنشر وزارة البيئة، في تعميم لاحق، إرشادات بيئية أكثر تفصيلاً لعمليّة نقل الردميّات، فحصها، فرزها، إعادة استعمالها، تدويرها، والتخلّص النهائي منها - يجري الاعداد لها بالشراكة مع هيئات دولية وأكاديمية".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
البيئة
تعميماً
عنوان
"الارشادات
البيئية
لادارة
ردميات
الحرب"
التالي
الأمن العام يعلن اقفال المعابر الحدودية والابقاء على معبر المصنع متاحا
تسديد رسوم بلدية بيروت عبر OMT
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-12-02
مستشار وزير البيئة لـ"الأنباء" الكويتية: الوزارة بدأت بالتفكير بموضوع الردم قبل أكثر من شهر... والتحدي الاكبر في الضاحية
صحف اليوم
2024-12-02
مستشار وزير البيئة لـ"الأنباء" الكويتية: الوزارة بدأت بالتفكير بموضوع الردم قبل أكثر من شهر... والتحدي الاكبر في الضاحية
0
أخبار دولية
2024-11-28
وزير الخارجية: إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما "تحقق أهدافها"
أخبار دولية
2024-11-28
وزير الخارجية: إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما "تحقق أهدافها"
0
فنّ
2024-11-27
"انتهت الحرب"... هيفا وهبي: اليوم نفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام
فنّ
2024-11-27
"انتهت الحرب"... هيفا وهبي: اليوم نفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام
0
أخبار دولية
2024-11-05
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد هزيمة "الأعداء وتحقيق أهداف الحرب"
أخبار دولية
2024-11-05
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد هزيمة "الأعداء وتحقيق أهداف الحرب"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:26
في شرق لبنان... استهداف معبر جوسي
تقارير نشرة الاخبار
08:26
في شرق لبنان... استهداف معبر جوسي
0
أخبار لبنان
08:20
أدرعي: قواتنا منتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان وتكشف وسائل قتالية وتصادرها
أخبار لبنان
08:20
أدرعي: قواتنا منتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان وتكشف وسائل قتالية وتصادرها
0
أمن وقضاء
08:05
أمن الدّولة تحدّد موعداً للاختبار النّفسيّ لدورة ضبّاط الاختصاص
أمن وقضاء
08:05
أمن الدّولة تحدّد موعداً للاختبار النّفسيّ لدورة ضبّاط الاختصاص
0
أخبار لبنان
07:49
أدرعي: استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان
أخبار لبنان
07:49
أدرعي: استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-11-29
تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
اقتصاد
2024-11-29
تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
0
منوعات
06:22
"سوا منقدر نحقق أشياء عظيمة لبلدنا"... نادين ويلسون نجيم: هلأ وقت نرجع نبني وطن سوا (فيديو)
منوعات
06:22
"سوا منقدر نحقق أشياء عظيمة لبلدنا"... نادين ويلسون نجيم: هلأ وقت نرجع نبني وطن سوا (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:22
آخر التطورات حضرت بين الجميّل والسفير المِصريّ
أخبار لبنان
07:22
آخر التطورات حضرت بين الجميّل والسفير المِصريّ
0
أخبار لبنان
2024-11-07
أدرعي: هاجمنا مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في بيروت
أخبار لبنان
2024-11-07
أدرعي: هاجمنا مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:33
اجتماعات إسرائيلية لتقييم الوضع في سوريا
أخبار دولية
08:33
اجتماعات إسرائيلية لتقييم الوضع في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:26
في شرق لبنان... استهداف معبر جوسي
تقارير نشرة الاخبار
08:26
في شرق لبنان... استهداف معبر جوسي
0
أخبار لبنان
07:22
آخر التطورات حضرت بين الجميّل والسفير المِصريّ
أخبار لبنان
07:22
آخر التطورات حضرت بين الجميّل والسفير المِصريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
معبر العريضة الحدوديّ يخرج على الخدمة بعد هجوم إسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
07:07
معبر العريضة الحدوديّ يخرج على الخدمة بعد هجوم إسرائيليّ
0
أخبار دولية
06:18
الجولاني لـCNN: هدف المعارضة المسلحة هو بناء دولة مؤسسات لا تقوم على فرد
أخبار دولية
06:18
الجولاني لـCNN: هدف المعارضة المسلحة هو بناء دولة مؤسسات لا تقوم على فرد
0
أخبار لبنان
03:45
الحسن للـLBCI: هذا هو تاريخ العودة الكاملة لشركة طيران الشرق الأوسط
أخبار لبنان
03:45
الحسن للـLBCI: هذا هو تاريخ العودة الكاملة لشركة طيران الشرق الأوسط
0
أخبار لبنان
03:20
معبر العبودية... رابط بين لبنان وسوريا مقطوع
أخبار لبنان
03:20
معبر العبودية... رابط بين لبنان وسوريا مقطوع
0
أخبار لبنان
01:50
مشاهد من معبر جوسيه الذي استُهدف فجرًا (فيديو)
أخبار لبنان
01:50
مشاهد من معبر جوسيه الذي استُهدف فجرًا (فيديو)
0
أخبار لبنان
15:51
باسيل لـ "جدل": خسرنا معادلة الردع وعلى من وافق على اتفاق وقف النار تنفيذه..
أخبار لبنان
15:51
باسيل لـ "جدل": خسرنا معادلة الردع وعلى من وافق على اتفاق وقف النار تنفيذه..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:20
مصدران لرويترز: حزب الله أرسل قوات "نخبة" الليلة الفائتة إلى حمص بسوريا
أخبار دولية
05:20
مصدران لرويترز: حزب الله أرسل قوات "نخبة" الليلة الفائتة إلى حمص بسوريا
2
آخر الأخبار
06:13
الرئيس التركي: إدلب وحماة وحمص بيد المعارضة السورية وهم مستمرون باتجاه دمشق وكنا مددنا يدنا لبشار الأسد لكنه لم يستجب
آخر الأخبار
06:13
الرئيس التركي: إدلب وحماة وحمص بيد المعارضة السورية وهم مستمرون باتجاه دمشق وكنا مددنا يدنا لبشار الأسد لكنه لم يستجب
3
آخر الأخبار
11:29
نعيم قاسم: المنزل المهدم كليًّا والمشغول كسكن أساسي نعطي صاحبه 8000 دولار كأثاث للمنزل ونعطيه 6000 دولار كإيجار لمدة سنة إذا كان يسكن في بيروت والضاحية وإذا كان يسكن خارج بيروت والضاحية يأخذ 4000 دولار كإيجار لمدة سنة
آخر الأخبار
11:29
نعيم قاسم: المنزل المهدم كليًّا والمشغول كسكن أساسي نعطي صاحبه 8000 دولار كأثاث للمنزل ونعطيه 6000 دولار كإيجار لمدة سنة إذا كان يسكن في بيروت والضاحية وإذا كان يسكن خارج بيروت والضاحية يأخذ 4000 دولار كإيجار لمدة سنة
4
خبر عاجل
14:23
باسيل لـ جدل عن كلام قاسم حول انتصار اكبر من عام 2006: "مجبور يقول هيك" ولديه ما يكفي من الادراك والوعي أنه لا يمكن الاستمرار على ما كان عليه سابقاً
خبر عاجل
14:23
باسيل لـ جدل عن كلام قاسم حول انتصار اكبر من عام 2006: "مجبور يقول هيك" ولديه ما يكفي من الادراك والوعي أنه لا يمكن الاستمرار على ما كان عليه سابقاً
5
خبر عاجل
02:07
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك تمكنّا من القضاء على من قاد المجزرة في كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الأوّل
خبر عاجل
02:07
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك تمكنّا من القضاء على من قاد المجزرة في كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الأوّل
6
خبر عاجل
14:48
باسيل لـ جدل: لم نكن سلبيين بموضوع ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية عندما طرح علينا وهذا حقه فهو لديه تمثيل واذا استطاع تغيير مقاربته فلا مانع لدينا
خبر عاجل
14:48
باسيل لـ جدل: لم نكن سلبيين بموضوع ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية عندما طرح علينا وهذا حقه فهو لديه تمثيل واذا استطاع تغيير مقاربته فلا مانع لدينا
7
خبر عاجل
15:06
باسيل لـ "جدل": نستطيع تجديد التفاهم مع المعارضة وفريق اوسع على جهاد ازعور او على مرشح آخر ولكن لا أؤيد السير بذلك واستبعاد الثنائي الشيعي كما لا يُمكنني السير مع الثنائي واستبعاد المعارضة واذا تعنّت اي فريق فيحررنا ونتفق بالتالي مع الفريق الآخر
خبر عاجل
15:06
باسيل لـ "جدل": نستطيع تجديد التفاهم مع المعارضة وفريق اوسع على جهاد ازعور او على مرشح آخر ولكن لا أؤيد السير بذلك واستبعاد الثنائي الشيعي كما لا يُمكنني السير مع الثنائي واستبعاد المعارضة واذا تعنّت اي فريق فيحررنا ونتفق بالتالي مع الفريق الآخر
8
خبر عاجل
06:19
الأمن العام: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية لاسيما في الشمال تقرر إقفال هذه المعابر حتى إشعار على ان يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا
خبر عاجل
06:19
الأمن العام: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية لاسيما في الشمال تقرر إقفال هذه المعابر حتى إشعار على ان يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More