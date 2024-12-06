جولة بالطوافة لعدد من أعضاء لجنة الإشراف الخماسية فوق قطاع جنوب الليطاني

جال رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركيّ Major Gen. Jasper Jeffers والجنرال الفرنسيّ Brigadier General Guillaume Ponchin والعميد الركن إدغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني، بالطوافة فوق قطاع جنوب الليطاني للاطّلاع على الواقع الميدانيّ، وذلك ضمن إطار متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.



وستعقد اللجنة اجتماعها الأوّل مطلع الأسبوع المقبل