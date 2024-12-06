المستجدات السياسية والميدانية حضرت في لقاء جمع بري بالسفير التركيّ الجديد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير التركيّ الجديد لدى لبنان مراد لوتيم، في زيارة بروتوكولية للتعارف، في مناسبة توليه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده.



وكانت مناسبة تم التطرق فيها الى آخر المستجدات السياسية والميدانية، لاسيما تلك المتعلقة بإتفاق وقف إطلاق النار والعلاقات الثنائية بين البلدين