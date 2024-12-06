آخر التطورات حضرت بين الجميّل والسفير المِصريّ

حضرت آخر التطورات بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل والسفير المِصريّ علاء موسى، الذي تطرق إلى الملف الرئاسيّ.



وقال إنّ الهدف ليس فقط انتخاب رئيس للجمهورية انما هناك اهداف اخرى كثيرة عقب الاستحقاق الرئاسيّ لا بد من العمل على انجازها.