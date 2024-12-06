أدرعي: استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان

#عاجل 🔴 نظرًا لتقييم الوضع الذي يجرى في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان.



⭕️قوات جيش الدفاع منتشرة في المنطقة الحدودية وترفع من جاهزيتها للتعامل مع… pic.twitter.com/4aFqm0euHJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي أنه "نظرًا لتقييم الوضع الذي يجرى في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان.قوات جيش الدفاع منتشرة في المنطقة الحدودية وترفع من جاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات مختلفة.يراقب جيش الدفاع الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا ولن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود الاسرائيلية وسيعمل لاحباط أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل."