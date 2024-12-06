البيسري استقبل السفيرة الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتم خلال اللقاء البحث في المواضيع والتطورات المتعلقة في لبنان والمنطقة.