مقدّمة النشرة المسائيّة 06-12-2024

حين يقول أبو محمد الجولاني لشبكة سي إن إن " إن هدف الثورة هو إسقاط ُ هذا النظام ، وإن هذا النظام مات " ، فهل هذا يعني أنه اقترب من تحقيق هذا الهدف؟ لندع الميدان يتكلَّم :

في العراق ، وبالتزامن مع سقوط معبر البوكمال الحدودي في أيدي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا ،تدرس الأحزاب الحاكمة والفصائلُ الشيعية إيجابيات ِ وسلبيات التدخل المسلح في سوريا إذ ترى تقدم المعارضة السنية تهديدا خطيرا مع سيطرتها على مدينتين وتتجه الآن نحو الثالثة.



في الحدود مع الأردن ، المعارضة تسيطر على معبر جابر الحدودي، وهو المنفذ الوحيد لعبور الأشخاص والتجارة مع سوريا.

على التماس مع محافظة السويداء التي لها رمزية خاصة ، سقطت بعض القرى فيها في أيدي المعارضة وانسحبت قوى الأمن من مخافرها وسجنها ، حدث ذلك بعدما أعطت قوات شيخ الكرامة" مهلة أخيرة لقوات النظام في محافظة السويداء لإخلاء مواقعها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وطالب البيان محافظ السويداء وعناصرَ وضباط الفروع الأمنية والحواجز الأمنية بإخلاء مواقعهم في جميع أنحاء المحافظة.

من الجانب الاسرائيلي ، الجيش يؤكد الانتشار على طول الحدود ويتحدث عن الاستعداد لجميع السيناريوهات .

مع لبنان ، حيث الحدود تمتد على طول نحو 370 كيلومترًا ، هناك الخشية من تدفق النازحين .

الرئيس التركي المعني بلاده بما يجري في سوريا منذ السابع والعشرين من هذا الشهر ، أعلن أن "تقدم َالمعارضة مستمر حتى الآن.. ونأمل أن تستمر هذه المسيرة في سوريا من دون أي مشكلات"، مضيفاً أن فصائل المعارضة المسلحة في سوريا تستهدف السيطرة على العاصمة دمشق.

السؤال هنا ، مع تسارع تقدم الفصائل المعارضة ووضع قوات النظام بين التصدع والانهيار ، إلى أين ستصل الفصائل ، وهل تَحقق الهدفُ الذي أعلنه الجولاني عبر " سي إن إن " لتسمعَه واشنطن والغرب قبل العرب والداخل السوري؟

تقدم الملف السوري ، لا يعفي اللبنانيين من التلفت إلى استحقاقهم ، المتأخر سنتين وشهرين والذي قد يُنجز في السنة الجديدة: استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، فبعد الصدمة التي أحدثها كلام مستشار الرئيس ترامب ، مسعد بولس، لل " ال بي سي آي" عن أن مَن انتظرَ سنتين وشهرين ، بإمكانه انتظارُ شهرين إضافيين. وما سببته هذه الصدمة من خلط الأوراق ، جاءت الأحداث السورية المتسارعة لتتسبب بحالة ضياع خصوصاً لدى نواب الممانعة ، ومعظمُهم يسأل : كيف سيكون عليه الوضع السوري عند موعد جلسة انتخاب الرئيس، إذا تأجلت الجلسة الى ما بعدَ التاسع من كانون الثاني ، وهذا هو الأرجح ؟