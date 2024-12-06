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في الشمال لا معابر شرعية وتخوف من موجة نزوح غير شرعي

أخبار لبنان
2024-12-06 | 13:02
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في الشمال لا معابر شرعية وتخوف من موجة نزوح غير شرعي
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في الشمال لا معابر شرعية وتخوف من موجة نزوح غير شرعي

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