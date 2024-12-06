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حمية اطلع على الأضرار في صور: توصلنا إلى إطار معين بشأن رفع الأنقاض ومسح الأضرار وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2024-12-06 | 14:03
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حمية اطلع على الأضرار في صور: توصلنا إلى إطار معين بشأن رفع الأنقاض ومسح الأضرار وإعادة الإعمار
زار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مقر اتحاد بلديات قضاء صور، بحضور النواب الدكتورة عناية عز الدين، حسين جشي وعلي خريس، محافظ النبطية الدكتورة هويدا مصطفى الترك، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، مسؤول حركة "أمل" في إقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل، أعضاء قيادة الإقليم ورؤساء بلديات.
حمية
وتحدث حمية فأكد أن "الوزارة تقف الى جانب الأهالي، وهي مسؤولة أمام ناسها وأهلها"، لافتا إلى أن "الحكومة اللبنانية، ومنذ اليوم الأول قبل الحرب، وضعت دراسات في محافظة الجنوب. ووفق الاعتمادات الموجودة، تم رصد مبالغ محددة، ولكن نتيجة للعدوان الإسرائيلي لم يتم التنفيذ"، وقال: "مع اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تم تكليف المدير العام الأستاذ علي حب الله العمل على فتح الطرق في محافظات الجنوب على نفقة الدولة من دون تحديد سقف للإنفاق من أجل ضمان سهولة عودة الأهالي الى الجنوب. إن الطرق الداخلية نحن نتحمل مسؤولية فتحها".
وأشار إلى أن "جلسة مجلس الوزراء ستقام في مدينة صور، مدينة المقاومة والصمود، والنقاط الأساسية التي سيتضمنها جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء هي رفع الأنقاض ومسح الأضرار وإعادة الإعمار، وهذا الموضوع تمت متابعته من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم التوصل إلى إطار معين سيتم الإعلان عنه غدا للبدء بالتنفيذ".
أضاف: "إن وزارة النقل والأشغال ستعمل في الأسابيع المقبلة على الكشف على الطرق والبنية التحتية ومعالجتها من اعتمادات الدولة اللبنانية، بعد أن انتهت من الهاجس الأول، وهو فتح الطرق، وإن أي تقصير، فإن الوزارة جاهزة للمعالجة".
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