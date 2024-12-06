كتلة تجدد: موقف ميقاتي الذي يربط سحب السلاح بالوفاق الوطني يناقض الاتفاق الذي لم يجف حبره بعد

موقف الرئيس ميقاتي الذي يربط سحب السلاح بالوفاق الوطني يناقض الاتفاق الذي لم يجف حبره بعد، والذي صادق عليه وحكومته بالإجماع، وهذا الموقف يعني تأمين الغطاء الرسمي للسلاح غير الشرعي، ويؤبد وجوده بربطه بما سماه تحقيق الوفاق الوطني، لا بل يعطي من يمتلك السلاح الحق بالاحتفاظ به،… pic.twitter.com/WwzZ9q4Luv
— Kutlat Tajadod (@kutlattajadod) December 6, 2024
موقف الرئيس ميقاتي الذي يربط سحب السلاح بالوفاق الوطني يناقض الاتفاق الذي لم يجف حبره بعد، والذي صادق عليه وحكومته بالإجماع، وهذا الموقف يعني تأمين الغطاء الرسمي للسلاح غير الشرعي، ويؤبد وجوده بربطه بما سماه تحقيق الوفاق الوطني، لا بل يعطي من يمتلك السلاح الحق بالاحتفاظ به،… pic.twitter.com/WwzZ9q4Luv