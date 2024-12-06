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بقرادونيان للـLBCI: اذا حصل جعجع على توافق 84 نائبا فنحن بالتأكيد نصوت له

أخبار لبنان
2024-12-06 | 15:02
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بقرادونيان للـLBCI: اذا حصل جعجع على توافق 84 نائبا فنحن بالتأكيد نصوت له
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بقرادونيان للـLBCI: اذا حصل جعجع على توافق 84 نائبا فنحن بالتأكيد نصوت له

اعتبر النائب هاغوب بقرادونيان أن تاريخ 9 كانون الثاني يجب أن يكون نقطة إنطلاق لمستقبل جديد للدولة اللبنانية ولإعادة فكر الدولة الواحدة بلبنان.

وأشار الى حديث مستشار الرئيس الأميركي المنتخب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس الذي قال إن "من انتظر سنتين من دون انتخاب رئيس للجمهورية يمكنه الانتظار شهرين أو 3 إضافيين"، سائلا: "لماذا علينا الانتظار؟".

وتمنى بقرادونيان في حديث للـLBCI، أن يتم انتخاب رئيس توافقي في 9 كانون الثاني، معتبرا أنه من الصعب حتى الآن الوصول الى مرشح توافقي.
وردا على سؤال، قال النائب هاغوب بقرادونيان: "اذا تمكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من الحصول على توافق 84 نائبا، فنحن بالتأكيد نصوت له حتى يصل الى 86 صوتا". 
 
وأشار الى أنهم ضد مبدأ انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد.
 

أخبار لبنان

هاغوب بقرادونيان

رئيس للجمهورية

جعجع

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