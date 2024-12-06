عماد الحوت للـLBCI: أتمنى ألا يعود حزب الله الى صيغة التواجد خارج لبنان والتدخل بشؤون دول أخرى

تمنى النائب عماد الحوت أن يكون "خزب الله" أخد الدرس من تجربته الأولى في سوريا وألا يكررها حاليا.



وفي حديث للـLBCI، تمنى الحوت على حزب الله أن يعود الى واقعه اللبناني، قائلا: "أتمنى ألا يعود الى صيغة التواجد خارج لبنان والتدخل بشؤون دول أخرى، فهذا الامر مضر بحزب الله ومضر بلبنان أيضا".



ورأى الحوت أنه من الواضح أن الشعب السوري حسم قراره وهو ذاهب باتجاه استعادة زمام الحكم في سوريا بشكل أو بآخر"، قائلا: "نحن باركنا هذه الخطوة، لأن هذا خيار الشعب السوري ونرى أنها خطوة إيجابية لأننا مع أي تجربة ديمقراطية على مستوى عالمنا العربي".

في الملف الرئاسي، رجّح النائب عماد الحوت أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية بـ9 كانون الثاني، "ربما ليس من الدورة الأولى ولكن في الدورة الثانية أو الثالثة...". وقال: "هناك رغبة وإرادة بالوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف: "نحن في مرحلة التشاور، ونبحث عن أكثر من إسم حتى نتقاطع على إسم مع أكبر عدد ممكن من الكتل السياسية".