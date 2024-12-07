ميقاتي: الإستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط

حيّى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الشهداء العسكريين.



ورأى، في صمود الشعب اللبنانيّ، الاستمرار في المطالية بالحق في بسط السيادة الوطنية على الأراضي كافة.



وتوجّه للعسكريين بالقول: "هذه الأرض أرضكم أيّها العسكريين."



وشدّد على أنّ وحدة اللبنانيين خلاصهم وبسلامة الجنوب تكون سلامة لبنان.



ولفت ميقاتي إلى أنّ الإستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط، "التي لن يعود الأمن والأمان إليها إلّا من خلال تطبيق القرارات الدولية".



وأكّد أنّ الجيش أثبت أنّه يتحمّل مسؤولية كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط ويصون السيادة الوطنية.