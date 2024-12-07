مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الجيش إتخذ قرارًا بإرسال تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه "تم التوافق على ترتيبات مسح الأضرار ورفع الأنقاض وعلى سلفة عاجلة قدرها 4000 مليار."وطلب من الأهالي "إتباع تعليمات الجيش في سبيل عودتهم الآمنة إلى قراهم."وأشار إلى أن "قائد الجيش صرح بأن هناك مساعدات قادمة للجيش، وسنشهد ذلك الأسبوع المقبل."وأوضح أن "اللجنة الخماسية تبدأ إجتماعاتها الإثنين، وعلى هذا الأساس تبدأ خطة الإنتشار."وقال إن "الجيش ينتشر على الحدود الشمالية والشرقية، وهو يقوم بالمراقبة،" مؤكدًا أن "جيشنا موجود وهناك ثقة به."ولفت كذلك إلى أن "الجيش اتخذ قرارًا بإرسال تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا."