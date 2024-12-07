مخزومي: ما يحمي لبنان حصرًا في ظل الأحداث في سوريا جيشه المنتشر على حدوده

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "ما يحمي لبنان حصرًا في ظل الأحداث في سوريا، جيشه المنتشر على حدوده. هذا الجيش الذي فيه كل الثقة ولديه القدرة على حماية البلد وأهله وتعزيز الاستقرار. مجددًا يبقى تطبيق القرارات الدولية، وتحييد لبنان عما يحصل في سوريا، هو السبيل الأوحد لحماية بلدنا من عواصف المنطقة وعدم جلب الويلات لبلدنا وأهلنا. ندعو جميع العقلاء إلى الركون للقوى الشرعية اللبنانية بمسؤولياتها، والوقوف خلفها في هذه المهمة التي تحظى بدعم اللبنانيين، وبمؤازرة المجتمعين العربي والدولي".