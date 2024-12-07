هوكستين: لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه

أكّد المبعوث الأميركيّ آموس هوكستين أنّ الوضع في سوريا يشكل نقطة ضعف جديدة لـ"حزب الله" في لبنان، "لأنّه يصعب على إيران إدخال الأسلحة بينما يبدو أنها تنسحب من سوريا".



وقال، خلال منتدى الدوحة: "واشنطن بحاجة إلى تعزيز دعمها للجيش اللبنانيّ وعلى الجميع فعل ذلك."



وأضاف: "لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه، لكنّه ربما لا يكون قويا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد."