آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة بحث بين بري والسفير الايرانيّ

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، سفير الجهمورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى أماني.



وأتت هذه الزيارة برتوكوليًا، بعد عودته من فترة العلاج كما أنّها كانت مناسبة تم التطرّق فيها إلى آخر المستجدات والاوضاع في لبنان والمنطقة.