مولوي: لبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701

أكّد في مؤتمر صحافيّ، في مركز سرية درك صور الإقليمية، بعد جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في صور، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، بسام مولوي، أنّ الأجهزة الأمنية يستحقون التهنئة والتكريم، خصوصًا شباب الدفاع المدنيّ.



وأشار، في مؤتمر صحافيّ، في مركز سرية درك صور الإقليمية، بعد جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في صور، إلى أنّ دورهم لا ينتهي وهو مستمر، من خلال العمل على إعادة الاعمار وإزالة الردم.



وأشاد بـ"القوى الامنية التي بقيت موجودة الى جانب اهلها رغم المخاطر والاعتداء على مراكزها".



واعتبر مولوي أنّ لبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701.



وشدّد على المتابعته الحثيثة لعودة الاهالي وإطلاق عملية اعادة الأعمار ضمن اطار القوانين المرعية الاجراء في حماية الممتلكات الخاصة والعامة.



وقال إنّ مشروع القانون اقرته الحكومة اليوم سيرسل سريعًا الى المجلس النيابيّ لاقراره.



وشدّد على "حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وخاصة مجرى نهر الليطاني من التعديات ومن التلوث كما تساعدنا مع نواب منطقة صور في حماية اثار صور وواجهة صور البحرية".





