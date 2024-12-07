أدرعي: عملنا في جنوب لبنان على مواجهة عدة أنشطة شكلت تهديدًا على إسرائيل

#عاجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عمل جيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان في مواجهة عدة أنشطة شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل.



🔸في وقت سابق اليوم هاجمت طائرة لسلاح الجو مخربًا من حزب الله تم رصده في منطقة جنوب لبنان وشكل تهديدًا على قوات جيش الدفاع المنتشرة في المنطقة… pic.twitter.com/DmLmfOoU8y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّه، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، "عمل الجيش الإسرائيليّ، في جنوب لبنان، على مواجهة عدة أنشطة شكلت تهديدًا على إسرائيل".وكتب، عبر اكس:"في وقت سابق اليوم هاجمت طائرة لسلاح الجو شخصًا من "حزب الله" تم رصده في منطقة جنوب لبنان وشكل تهديدًا على القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة منتهكًا الاتفاق بين إسرائيل ولبنان.ويبقى الجيش الإسرائيليّ ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل لازالة أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها."