أدرعي: عملنا في جنوب لبنان على مواجهة عدة أنشطة شكلت تهديدًا على إسرائيل

#عاجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عمل جيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان في مواجهة عدة أنشطة شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل.
🔸في وقت سابق اليوم هاجمت طائرة لسلاح الجو مخربًا من حزب الله تم رصده في منطقة جنوب لبنان وشكل تهديدًا على قوات جيش الدفاع المنتشرة في المنطقة… pic.twitter.com/DmLmfOoU8y
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2024
#عاجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عمل جيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان في مواجهة عدة أنشطة شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل.
🔸في وقت سابق اليوم هاجمت طائرة لسلاح الجو مخربًا من حزب الله تم رصده في منطقة جنوب لبنان وشكل تهديدًا على قوات جيش الدفاع المنتشرة في المنطقة… pic.twitter.com/DmLmfOoU8y