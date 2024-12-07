مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: إعادة محطة نبع الطاسة إلى الخدمة واستعادة التغذية بالمياه

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ أنّها أعادت منشآت نبع الطاسة إلى الخدمة، بعد أن كُشف عليها وبعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة والمعدات ولخطوط الجر والدفع وشبكات التوزيع المرتبطة بها.وسبق أن تعرّضت منشآت المشروع لغارات جوية متعددة، أدّت إلى تضرر غرف المحولات والكهرباء وغرف المضخات، والخزان وبعض خطوط الضخ من جر ودفع.