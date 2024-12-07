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الأبيض: ملتزمون إعادة إعمار القطاع الصحي الذي أثبت العاملون فيه أنهم أبطال
أخبار لبنان
2024-12-07 | 10:21
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الأبيض: ملتزمون إعادة إعمار القطاع الصحي الذي أثبت العاملون فيه أنهم أبطال
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض "أننا ندخل في مرحلة إعادة إعمار"، مؤكدًا الإلتزام بإعادة إعمار القطاع الصحي والإستشفائي ولاسيما المستشفيات الحكومية لتعود أفضل مما كانت عليه.
وقال الابيض في خلال جولة قام بها على المستشفيات في محافظتي الجنوب والنبطية، وتفقد مستشفى تبنين الحكومي، حيث اطلع على الاضرار الكبيرة التي تعرض لها المستشفى، نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية: "هذه المستشفيات تثبت تكرارًا أنها في الأزمات الملاذ الأول والأخير".
وأكد التواصل مع البنك الإسلامي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى تبنين وإعادة إعمار أقسامها المتضررة وتجهيزها بالمعدات اللازمة وذلك بسرعة، كي يستمر المستشفى بتقديم خدماته لأهلنا، ومن بينهم النازحون الذين لن يتمكن عدد منهم من العودة إلى بلداتهم التي ستتطلب إعادة إعمارها وقتًا".
كما أعلن أن "العام 2025 لن يكون فقط عام تحسين أمور مستشفى تبنين، بل سيكون عام افتتاح مستشفى بيت ليف، الذي تعجل وزارة الصحة في تحويل الاعتمادات التي رصدت للمستشفى".
وأكد الابيض أن الوزارة تدعم التعويض على العاملين في مستشفى تبنين، لافتا الى أنه "مهما اتخذ من خطوات، سيبقى التقصير قائمًا نظرًا للجهد الذي حصل".
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