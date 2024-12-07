الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأبيض: ملتزمون إعادة إعمار القطاع الصحي الذي أثبت العاملون فيه أنهم أبطال

أخبار لبنان
2024-12-07 | 10:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأبيض: ملتزمون إعادة إعمار القطاع الصحي الذي أثبت العاملون فيه أنهم أبطال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأبيض: ملتزمون إعادة إعمار القطاع الصحي الذي أثبت العاملون فيه أنهم أبطال

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض "أننا ندخل في مرحلة إعادة إعمار"، مؤكدًا الإلتزام بإعادة إعمار القطاع الصحي والإستشفائي ولاسيما المستشفيات الحكومية لتعود أفضل مما كانت عليه.

وقال الابيض في خلال جولة قام بها على المستشفيات في محافظتي الجنوب والنبطية، وتفقد مستشفى تبنين الحكومي، حيث اطلع على الاضرار الكبيرة التي تعرض لها المستشفى، نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية: "هذه المستشفيات تثبت تكرارًا أنها في الأزمات الملاذ الأول والأخير".

وأكد التواصل مع البنك الإسلامي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى تبنين وإعادة إعمار أقسامها المتضررة وتجهيزها بالمعدات اللازمة وذلك بسرعة، كي يستمر المستشفى بتقديم خدماته لأهلنا، ومن بينهم النازحون الذين لن يتمكن عدد منهم من العودة إلى بلداتهم التي ستتطلب إعادة إعمارها وقتًا".

كما أعلن أن "العام 2025 لن يكون فقط عام تحسين أمور مستشفى تبنين، بل سيكون عام افتتاح مستشفى بيت ليف، الذي تعجل وزارة الصحة في تحويل الاعتمادات التي رصدت للمستشفى".

وأكد الابيض أن الوزارة تدعم التعويض على العاملين في مستشفى تبنين، لافتا الى أنه "مهما اتخذ من خطوات، سيبقى التقصير قائمًا نظرًا للجهد الذي حصل".

أخبار لبنان

ملتزمون

إعادة

إعمار

القطاع

الصحي

العاملون

أبطال

LBCI التالي
المشهد الرئاسي لم يصل إلى دائرة الحسم بعد (اللواء)
عماد الحوت للـLBCI: أتمنى ألا يعود حزب الله الى صيغة التواجد خارج لبنان والتدخل بشؤون دول أخرى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-10

بلال عبد الله للـLBCI: القطاع الصحي الذي التزم بخطة الطوارىء التي وضعها وزير الصحة أثبت كفاءته المهنية وإلتزامه الوطني وهذا القطاع يعمل باللحم الحي والمهم أن نستمر فالعدو الاسرائيلي يستهدف القطاع الصحي

LBCI
خبر عاجل
2024-11-26

النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-26

الأبيض: القطاع الصحي سيكون دائمًا بجهوزية عالية

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-20

الأبيض: القطاع الصحيّ في لبنان بخير خطة الطوارئ أعطت النتيجة اللازمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:02

وزير الدفاع: توقيع مرسوم تعيين العميد عوده رئيسا للأركان أتى تحصينا للمؤسسة العسكرية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

مقدمة النشرة المسائية 7-12-2024

LBCI
أخبار لبنان
13:52

زحمة لبنانيين عائدين من سوريا عند نقطة المصنع ... والامن العام يوقف ختم المغادرة والدخول

LBCI
أخبار لبنان
09:14

مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: إعادة محطة نبع الطاسة إلى الخدمة واستعادة التغذية بالمياه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-12-01

مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-06

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-12-2024

LBCI
أخبار دولية
04:37

جلسات متواصلة في إسرائيل بعد التطوّرات في سوريا... هذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-06

مصدران من المعارضة: مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على قاعدة عسكرية رئيسية في محافظة درعا الجنوبية وعلى جزء من معبر نصيب مع الأردن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:18

بـ 3 طرقات على 3 مرات...رئيس اساقفة باريس يفتح باب كاتدرائية نوتردام لأول مرة بعد ترميمها (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

موقف ترامب من الملف السوري وتفاصيل عن الوجود الأميركي في سوريا ومصير الحلفاء

LBCI
أخبار دولية
14:13

علي باكير للـLBCI: تركيا تتطلع بايجابية للتطورات في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

في الدوحة.. لقاءات مكثفة بشأن سوريا

LBCI
أخبار دولية
14:09

حكم أمهز للـLBCI: إيران تقوم بواجبها تجاه سوريا وتتخذ الموقف المناسب في حال حصول أي تطورات دراماتيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

المساعي السياسية للجم الإنفجار السوري في سباق مع التطورات الميدانية... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مراسلة الـ LBCI آمال شحادة في الجولان وتكشف عما تخطط له اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

القيادة العامة للجيش السوري: نواصل تنفيذ عملياتنا في حمص وحلب وحماة وبعض الفيديوهات مضللة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

آخر التطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة السورية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:20

نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا

LBCI
خبر عاجل
16:36

رويترز نقلا عن مصادر من المعارضة: قوات المعارضة السورية تسيطر على مدينة درعا بموجب اتفاق يسمح بالمرور الآمن لقوات الجيش وكبار المسؤولين

LBCI
خبر عاجل
06:17

مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الحزب أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:54

أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها

LBCI
خبر عاجل
07:06

هوكستين: لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد

LBCI
خبر عاجل
15:42

المعارضة السورية: قواتنا حررت آخر قرية على تخوم مدينة حمص وباتت على أسوارها

LBCI
أخبار لبنان
15:13

رسالة من "إدارة الشؤون السياسية" - سوريا الى الشعب اللبناني

LBCI
خبر عاجل
07:03

هوكستين: ما يحدث في سوريا يضعف حزب الله لأنه يجعل من الصعب على إيران التي يبدو أنها تنسحب من سوريا إدخال الأسلحة إلى البلاد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More