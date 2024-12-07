زحمة لبنانيين عائدين من سوريا عند نقطة المصنع ... والامن العام يوقف ختم المغادرة والدخول

تشهد الحدود اللبنانية عند نقطة المصنع زحمة لبنانيين عائدين من سوريا.



وقد أوقف الامن العام اللبناني ختم المغادرة والدخول إلى لبنان من سوريا.



ويأتي قرار التوقف عن ختم المغادرة من لبنان إلى سوريا، تنفيذا لقرار متخذ منذ بدء الحرب، حيث يتوقف الامن العام عن ختم الدخول والمغادرة عند معبر المصنع من الساعة الثامنة مساء لغاية الثامنة صباحا، اما الاشخاص الذين وصلوا إلى مركز الدخول إلى لبنان فيتم انجاز معاملاتهم للدخول إلى الاراضي اللبنانية.