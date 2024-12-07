وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 6 في غارة إسرائيلية في الجنوب

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.



كذلك أدت الغارة بمسيرة على بلدة دير سريان إلى سقوط شهيد.