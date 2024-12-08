معالجة اصابتين ميدانيا عند الحدود اللبنانية السورية ونقل جريحين الى مستشفيات البقاع

عملت عناصر الدفاع المدني مركز المصنع عند الخامسة من صباح اليوم على معالجة اصابتين ميدانياً عند الحدود اللبنانية السورية، كما تم نقل جريحين مصابان بطلقات نارية من نقطة الجمارك اللبنانية الى مستشفيات البقاع.