وزارة النقل العراقية تعلن إيقافا موقتا للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت

أصدرت وزارة النقل العراقية بيانا جاء فيه: "حرصاً على سلامة المسافرين الكرام على رحلاتنا المجدولة الى لبنان وامتثالاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية، تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إيقاف موقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً الى بلدهم">

وتابع البيان: "يأتي هذا القرار بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيسي لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري ، كما وندعو المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء إلى التواصل مع مكاتبنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الخيارات المتاحة، بما في ذلك إعادة جدولة الرحلات أو إسترداد التذاكر من مكاتبنا دون فرض أي غرامات، ونُعرب عن اعتذارنا لأي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ونؤكد أن أولويتنا هي سلامة الجميع وسنواصل متابعة الأوضاع عن كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية".