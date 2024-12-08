إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، أن "عطفا على الاتصالات الواردة الى شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية حول تسيير الرحلات الى العراق، يهم الشركة أن تؤكد على تسيير جميع رحلاتها ليوم الاحد الواقع فيه 8 كانون الاول 2024 واقلاعها في الوقت المحدد سابقا من بيروت الى العراق وذلك بعد تعديل مسار سير الطائرات لتجنب الاجواء السورية.

رحلات طيران الشرق الاوسط ليوم الاحد الواقع فيه 8 كانون الاول 2024 الى العراق هي:

- رحلتين الى بغداد

- رحلة الى النجف

- رحلة الى اربيل

لذا اقتضى التوضيح.

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