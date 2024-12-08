الصايغ للـLBCI: سوريا حررت نفسها... ولا نريد إستبدال النازحين بنازحين آخرين

أوضح النائب سليم الصايغ أنه "يتم التواصل مع أشخاص من سجون درعا وحماة وحمص،" داعيًا "ميقاتي للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسترجع الدولة اللبنانية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وتعيدهم الى بلدهم."وفي حديث لـ"نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار الصايغ إلى بطرس خوند، معتبرًا أنه "كان مسؤولًا ملتزمًا، وقد خطف من بيته واختفى وهو رمز للمقاومة اللبنانية والإستبداد السوري ونتمنى عودته بالسلامة."واعتبر كذلك أنه "اليوم المجيد الحقيقي ويوم الحرية، ونحن لم نتعاطى أبدًا في الشأن الداخلي السوري، وسوريا حررت نفسها."وتوجه الصايغ للشيخ بشير بالقول: "اليوم من المكان الذي أنت فيه انتصرت." وأضاف: "الشيخ بشير رمز للأشخاص المتعطشين للحرية في لبنان والذين سقطوا بالسلاح السوري."وأشار إلى أن "المشهد الذي نراه اليوم هو المشهد الحقيقي الذي تمنينا أن نراه الـ2011 لكنه لم يحصل."ورأى أن "إبقاء رئيس الوزراء السوري لتأمين إنتقال السلطة دليل على أن العقل الذي يتحكم بعمل الثوار الجبار على الأرض يظهر وعيًا لتكون سوريا مستقرة."وشدد على أننا "لا نريد إستبدال النازحين بنازحين آخرين، ونحن بلد لا يمكن أن يحتمل بعد اللجوء السياسي."ولفت إلى أنه "في لحظة التوازنات الدولية، فشل الأسد في الحفاظ على والإحتفاظ بدوره ونظامه."