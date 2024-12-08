فرنجية: الأولوية في سوريا هي لانتقال سلمي للسلطة يرسخ إستقرار البلاد

كتب النائب طوني فرنجية على حسابه على "إكس": "الأولوية في سوريا هي لانتقال سلمي للسلطة، يرسخ استقرار البلاد، يحمي ويعزز مؤسسات الدولة، مع ضمان حقوق جميع أبنائها على تنوعهم."



وأشار إلى أنه "لطالما كان استقرار لبنان مرتبطًا بشكل وثيق باستقرار سوريا."