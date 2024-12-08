الخارجية تشدد على رغبة لبنان ببناء أفضل العلاقات مع الدولة السورية وممثليها

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا على أثر إجتماع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعلنت فيه أنها "تتابع بإهتمام كبير التطورات الحالية الحاصلة في سوريا،" مؤكدةً مجددًا "أهمية الحفاظ على سيادة سوريا، وإستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية."كما شددت على "رغبة لبنان ببناء أفضل العلاقات مع الدولة السورية وممثليها، بما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين. كذلك يحترم لبنان إرادة الشعب السوري حيث يعود له وحده إختيار ممثليه، ونظامه السياسي، ورسم مستقبل بلاده لما فيه خير سوريا مع تأكيد أهمية علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوري."