الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: لضبط الحدود والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات السورية

أخبار لبنان
2024-12-08 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: لضبط الحدود والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات السورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي: لضبط الحدود والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات السورية

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاوضاع الامنية في البلاد ولا سيما على الحدود مع سوريا في خلال اتصال مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية. 

وشدد رئيس الحكومة في خلال هذه الاتصالات على "أولوية التشدد في ضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا".

كما دعا "اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات خصوصًا في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به وطننا".

واجرى رئيس الحكومة ايضًا اتصالًا بالامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وطلب منه التواصل مع "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان" التي تم إنشاؤها بموجب القانون 105/2018 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسرًا، ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٠٠٥/٤٣. 

وشدد على "وضع كل الامكانات المتوافرة والتواصل مع الجهات المعنية في ضوء الافراج عن مئات السجناء من السجون السورية".

وعلى الاثر، ومن جهته، اتصل الامين العام لمجلس الوزراء بالهيئة واللجنة وطلب منهم الاجتماع بصورة عاجلة لاجراء الترتيبات اللازمة لمتابعة الملف. وتبلغ ان الهيئة واللجنة ستجتمعان في الساعات المقبلة.

أخبار لبنان

الحدود

والنأي

بلبنان

تداعيات

المستجدات

السورية

LBCI التالي
وفود أمّت ضريح كمال جنبلاط في المختارة
هكذا تبدو حركة النزوح الى سوريا من عرسال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:01

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل وعلى طول الحدود السورية

LBCI
آخر الأخبار
03:06

الصايغ للـLBCI: يتم التواصل مع أشخاص من سجون درعا وحماة وحمص وندعو ميقاتي للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسترجع الدولة اللبنانية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وإعادتهم الى بلدهم

LBCI
آخر الأخبار
02:56

والا نيوز: الإسرائيليون أبلغوا مقاتلي المعارضة السورية بعدم الاقتراب من الحدود وحذروا من أن إسرائيل سترد بالقوة إذا انتهكوا اتفاق فصل القوات

LBCI
أخبار لبنان
01:16

معالجة اصابتين ميدانيا عند الحدود اللبنانية السورية ونقل جريحين الى مستشفيات البقاع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:14

قوى الأمن: سرق جثّة وأحرقها في تنورين لمحاولة تزوير وفاته والاستفادة من بوليصتي تأمين في كندا

LBCI
خبر عاجل
10:10

جنبلاط إتصل بالحريري: عدالة السماء تحققت بسقوط نظام بشار الأسد

LBCI
أمن وقضاء
08:58

وقفة للمطالبة بعودة القبطان البحري عماد أمهز الذي خُطف من شاليه في البترون (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:52

الراعي خلال لقائه عددًا من ممثلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا: لضرورة التوصل إلى توافق وطني لتحقيق الإستحقاق الرئاسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-28

لودريان بدأ لقاءاته في قصر الصنوبر واستهلها بلقاء مع كتلة تجدد ونواب معارضين

LBCI
أخبار دولية
2024-12-07

وزير خارجية النرويج: التوترات المتصاعدة في سوريا ليست مفاجئة

LBCI
فنّ
14:15

غنى لإليسا وأصالة وشيرين وعمر دياب وغيرهم... تامر حسني يكرم "أسطورة التلحين العربي" على طريقته (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-28

وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك: قلقون للغاية من أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن ضمانات بأنها ستمدد خدمات المراسلة المصرفية الأساسية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:59

رئيس هيئة التفاوض السورية للـLBCI: نعمل من أجل هيئة حكم انتقالية ولجنة دستورية..واتصلت بمولوي لهذا السبب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:42

الإحتفال بسقوط الأسد إنتقل من سوريا إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:13

هكذا تبدو حركة النزوح الى سوريا من عرسال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

بعد الغارات الاسرائيلية على حي المزة وقاعدة خلخلة الجوية... إليكم أبرز التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:01

حركة عودة كثيفة يسجلها معبر المصنع... وهذه آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:00

حركة النزوح كانت كثيفة من القصير باتجاه الهرمل... وهكذا يبدو المشهد في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:59

سقوط الأسد فرض نفسه على اجتماعات الدوحة... وهذه آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

سلسلة الحوادث قبيل سقوط دمشق

LBCI
أخبار لبنان
06:14

السنيورة بعد اجتماع عاجل لدريان وميقاتي وسلام: نتمنى لسوريا وشعبها الخير والإستقرار وإعادة تكوين السلطة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:20

نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا

LBCI
خبر عاجل
15:57

رويترز عن ضابط بالجيش السوري: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله يفرون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة

LBCI
خبر عاجل
09:58

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة

LBCI
خبر عاجل
08:16

وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
03:51

إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق

LBCI
آخر الأخبار
00:48

المعارضة السورية في بيان على التلفزيون الرسمي: تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد كما تم إطلاق جميع المعتقلين

LBCI
خبر عاجل
23:42

مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة

LBCI
آخر الأخبار
01:25

رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": لا علاقة لنا في الحكومة مع القيادات الأمنية التابعة للرئيس والوضع داخل وزارة الدفاع غير مفهوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More