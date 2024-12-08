وفود أمّت ضريح كمال جنبلاط في المختارة

مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": إصرار بري على جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا رجعة عنه

مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": إصرار بري على جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا رجعة عنه

شقيق المعتقل علي حسن العلي للـLBCI: ننتظر تأكيداً من الفصائل المسلّحة حول صحّة الاخبار عن اطلاقه