تيمور جنبلاط: سقط السجن الكبير... وانتصر كمال جنبلاط

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس": "بعد 47 عامًا انتصرت الحرية. سقط السجن الكبير وانتصرت عذابات السوريين. سقطت رصاصات الغدر وانتصر كمال جنبلاط وشهداء لبنان وسوريا. اليوم قال شعب سوريا كلمته، فلتكن لحظة بناء سوريا الحرة الموحدة، سوريا الدولة العادلة الديمقراطية لكل أبنائها. والأمل أن تتحقق الحرية لكل طالبيها".



