احتفالات في المختارة بسقوط نظام الاسد وذكرى ولادة كمال جنبلاط...تيمور جنبلاط: المهم هو الحفاظ على سوريا الحرة والموحدة والديموقراطية

لمناسبة إسقاط النظام السوري الذي تزامن مع إحياء ذكرى ولادة الزعيم كمال جنبلاط، أقامت منظمة الشباب التقدمي احتفالاً للمناسبتين، شارك فيه رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، الذين قال للـ LBCI ان سقوط نظام الأسد هو انتصار انتظره الأحرار منذ زمن بعيد والمهم هو الحفاظ على سوريا الحرة والموحدة والديموقراطية لجميع أطيافها.