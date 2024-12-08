احتفالات في المختارة بسقوط نظام الاسد وذكرى ولادة كمال جنبلاط

وضع النائب تيمور جنبلاط اكليلاً من الزهر على ضريح الزعيم كمال جنبلاط.كما عمّت الاحتفالات في المختارة بسقوط نظام الاسد، الذي يتزامن مع ذكرى ولادة كمال جنبلاط.