جعجع: حان وقت العدالة في سوريا ولبنان

رأى رئيس حزب القوات سمير جعجع أن ما يحصل اليوم ليس نهاية المطاف بل بدايته، وقال: "اتى وقت العدالة في سوريا ولبنان وهذا يوم كل شهدائنا".



واشار الى أن :مع عودة عدة دول إلى الانفتاح على الأسد بقينا ثابتين حيث لم يجرؤ الآخرون، ومن اعتبر أن الاسد سيحمي المسيحيين والاقليات عليه أن يشعر بالخزي والعار، ونظام الأسد الأب والإبن كان من أهم العوائق في قيام دولة فعلية في لبنان."



وتوجه جعجع لحزب الله قائلا: "انتهت اللعبة"، واضاف: "بيئتكم بحاجة ماسة الى اعادة اعمار وانماء ودولة فعلية فلا تضيعوا الوقت واجلسوا مع الجيش اللبناني وضعوا رزنامة وتحولوا الى حزب سياسي ولن نقبل بعودة الماضي الأليم".