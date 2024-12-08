نديم الجميّل لـ "جدل": نتمنى الا ينتقل أي أمر بسوريا الى الداخل اللبناني..

أكد النائب نديم الجميل انه "حان وقت عودة النازحين السوريين الى بلادهم مع نهاية طغيان الاسد".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "سننتظر الى ما ستؤول اليه تطورات الامور في سوريا، والحكم الجديد وطبيعته ولكن الأهم أنّ كان هناك مشكلة كبيرة بين اللبنانيين والنظام السوري واليوم يجب أن نصبح دولتين وشعبين".



واضاف "يجب أن تكون محاكمة حبيب الشرتوني مقدمة للمحاكمات التي يجب أن تحصل".



وتابع الجميّل "لا اعتقد سيتم انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المقبلة المحددة بل سيتم تأجيلها الى حين اتضاح صورة التوازنات ومرشحون سيعيدون حساباتهم وسندخل معادلة جديدة".



ولفت الى ان "المعادلات السياسية وتوازن القوى السياسية يتقلب بسرعة ولا يجب أن يُستخدم بوجه أحد وسنتعامل بكل وطنية مع الآخرين والاستحقاق الرئاسي هو نتيجة تغير كل هذه التوازنات".



وتمنى الا "ينتقل أي أمر بسوريا الى الداخل اللبناني ومسؤولية الجيش اللبناني كبيرة كما وحدة الشعب اللبناني".

