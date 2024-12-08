شدد الوزير السابق رشيد درباس الى انه عندما يختصر النظام بشخص لن نتوقع أن تبقى سوريا كما هي وما حصل هو انهيار للنظام.وأكد جوب بناء القضاء السوري والأمن السوري، مشيرا الى اننا في صميم لعبة الأمم ورأى أن اغلبية الجيش السوري هو تجنيد اجباري ويجب المحافظة عليه واعادة تنظيمه.واشار خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI الى وجوب بناء القضاء السوري والأمن السوري، وقال: "نتعاطى بايجابية مع الملف السوري ونتمنى سرعة الانتقال الى اعادة تركيب السلطة وحذاري من الافتكار ان الذي حصل في سوريا "انتصار" لفئة في لبنان على اخرى فما حصل في سوريا سيبقى سوريا ولن يستثمر في الداخل اللبناني".وشرح وجود مايسترو تركي برعاية اميركية في سوريا، واضاف: "اعتقد أن دولة مستقرة ضمن منظومة سياسية مستقرة فيها مصلحة للجميع الا ان كانت ستعود بؤرة جديدة للقتال واستخدام الاكراد كذريعة".وتابع درباس: "اذا تحولت سوريا الى ليبيا لن نكون بمأمن، وواجب وطني أن نقلق، لكن النسبة تتغير بحسب الوضع في سوريا واياكم الانزلاق الخاطئ الى الاستجابة للغريزة او الشماتة بعد الفرح".