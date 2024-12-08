معوض لـ "جدل": فرصة حقيقية في لبنان لبناء دولة القانون بغض النظر عن ما يحدث في سوريا

رأى النائب ميشال معوض أن العدالة تحققت لجميع اللبنانيين ولو متأخرة وللمعتقلين الذين تخلّت الدولة عنهم.



واضاف خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI: "هناك تحديات كبرى أما الشعب السوري ومن مسؤوليته الانتقال الى نظام ديمقراطي، وهناك فرصة حقيقية في لبنان لبناء دولة القانون والمؤسسات وضبط حدودنا وانعاش الاقتصاد والسيادة، بغض النظر عن ما يحدث في سوريا".



واشار معوض الى أن "لبنان تحول الى ساحة صراع لصالح النفوذ الايراني ما كلّفنا حرب تموز والمزيد من الاحتلال السوري واغتيالات سياسية، والسلاح كان الحامي الاساسي لهذه المنظومة ومنع محاسبتها".



وعن رئاسة الجمهورية، أوضح "بالأساس رفضنا وصول رئيس جمهورية ممانع أو ابو ملحم، والاستحقاق الرئاسي يجب ان يأتي ضمن سياق عودة الجميع الى الدولة اللبنانية والسيادة والطائف".