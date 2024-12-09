سلسلة استقبالات لميقاتي... ودعوة من السيسي للمشاركة بأعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي والمقرر عقدها في القاهرة في التاسع عشر من الشهر الحالي.



وقد تسلم رئيس الحكومة الدعوة من سفير مصر علاء موسى خلال استقباله اليوم في السراي.



سفير الصين



واجتمع رئيس الحكومة مع سفير الصين لدى لبنان تشيان مينجيان، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريديه والمدير العام لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي اندراوس، والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات احمد عويدات، وتم البحث في موضوع الهبة الصينية والذي سيخصص جزءا منها لإصلاح الاعطال في منطقة الجنوب.



واعقب الاجتماع اجتماع ثان شارك فبه الجسر وكريدية واندراوس وعويدات للبحث في موضوع اصلاح الأعطال الناتجة عن العدوان الاسرائيلي لا سيما في منطقة الجنوب.



البستاني



واستقبل رئيس الحكومة النائب فريد البستاني وعرض معه الأوضاع العامة ومطالب تخص منطقة الشوف.