الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم ولأول مرة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله قبل 12 يوما حيز التنفيذ، مقتل أربعة من جنوده في جنوب لبنان.



وقال الجيش في بيان، إن الجنود الأربعة من الاحتياط وينتمون إلى الكتيبة نفسها و"سقطوا أثناء القتال" السبت، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود الأربعة قتلوا في "حادث عملياتي" أمس الأحد.