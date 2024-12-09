طيران الشرق الأوسط تعلن عن عدد من رحلاتها الى روما ولندن وميلان ومدريد

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تسيير 14 رحلة اسبوعية الى لندن اعتبارا من 12 كانون الاول، ورحلتين كل ثلاثاء وخميس الى روما اعتبارا من 19 الجاري، وثلاث رحلات الى مدريد ايام الاثنين والخميس والاحد اعتبارا من 12، بالاضافة الى ثلاث رحلات اسبوعية الى ميلان أيام الاثنين والاربعاء والسبت اعتبارا من 16 كانون الثاني.