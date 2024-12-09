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بعد محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية الى لبنان عبر المصنع... مولوي يتحرك

أخبار لبنان
2024-12-09 | 06:07
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بعد محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية الى لبنان عبر المصنع... مولوي يتحرك
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بعد محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية الى لبنان عبر المصنع... مولوي يتحرك

تابع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الأوضاع عند نقطة معبر المصنع الحدودي.

وأوعز مولوي إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية وتعزيز عديد العناصر بصورة فورية.

كما كلّف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وارسال تعزيزات من وحدة القوى السيارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز.
 

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