السفير القطري زار العماد جوزاف عون: الدعم للبنان والجيش مستمر

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أكد استمرار الدعم القطري للبنان والجيش في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.



وشكر العماد عون السفير القطري وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على الدعم المستمر للجيش.