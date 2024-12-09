الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حسن فضل الله: ما يجري في سوريا لا يمكن أن يضعفنا

أخبار لبنان
2024-12-09 | 06:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حسن فضل الله: ما يجري في سوريا لا يمكن أن يضعفنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حسن فضل الله: ما يجري في سوريا لا يمكن أن يضعفنا

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن ما يجري في سوريا تحول كبير وخطير وجديد. 
  
وأكد النائب فضل الله أن "كل ما يجري في سوريا على خطورته لا يمكن أن يضعفهم"، قائلا: "نحن أبناء هذه الأرض وهذا البلد، وكما كان يقول سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله "الأساس هناك هو الجيش السوري والقيادة السورية والدولة السورية، ونحن عنصر مساعد"، وعندما كانت هناك إمكانية للمساعدة ساعدنا، الآن وضع سوريا المستقبلي والتطورات فيها والتحالفات الداخلية والمشاكل الداخلية وما سيحصل نتركه لوقته ولا يستعجل أحد بالحكم على الأمور، ولننتظر المسار وإلى ما ستؤول إليه، ولكن نحن نعرف كيف نحمي بلدنا وكيف نواجه التحديات وكيف نتجاوز الصعاب مهما كانت، وقد مررنا في تاريخنا بتجارب أصعب وأمر وتجاوزناها وبقي هذا الجبل العاملي وبقيت هذه البيئة على امتداد مساحة الوطن".

كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفالين التكريميين اللذين أقامهما "حزب الله"، لثلة من شهداء "المقاومة الإسلامية" الذين إرتقوا على طريق القدس، في بلدتي تبنين وحاريص الجنوبية.
 
وتطرق الى الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، قائلا: "واجهت المقاومة العدوان الإسرائيلي بإرادة صلبة وبتضحيات جسيمة ومنعت العدو من تحقيق أهدافه بالقضاء على "حزب الله" واحتلال جنوب الليطاني ووصلت إلى وقف إطلاق النار، ويحاول العدو بتماديه واعتداءاته وخروقاته أن يفرض معادلة جديدة على البلد، والمقاومة في هذه المرحلة قالت إن المنطقة أصبحت في عهدة الدولة لجهة التصدي للعدوان والمقاومة ستتخذ الموقف والإجراء في إطار ما تراه مناسبا، لكن هناك مسؤوليات أخرى على الحكومة والجيش واليونيفيل".
 
وأضاف فضل الله: "هم كانوا دائما يقولون لنا في لبنان حتى بما يسمى المجتمع الدولي، أن من يحمي هي القرارات الدولية، وهذا كله كلام فارغ، وأن من يحمي هي الدولة فلتتفضل الدولة، لقد استهدفت إسرائيل بلدة حاريص بغارة ما أدى إلى ارتقاء شهداء وفي بيت ليف ومناطق أخرى، ما هو الموقف؟ ماذا ستفعل الدولة؟ ألم يقولوا لنا اتركوا الدولة لتحمي! وقلنا لهم قوموا بدوركم، ماذا تريدون أن تفعلوا؟ وهذا سؤال طرحناه مباشرة على رئيس الحكومة وطالبنا كل المعنيين وقلنا لهم هذا الموضوع بعهدتكم، وما يتعرض له لبنان من اعتداءات واحد من الأدلة على الحاجة الضرورية إلى المقاومة وأن حماية البلد تحتاج إلى تكامل بين المقاومة والجيش والشعب، والمقاومة تتابع هذا الموضوع بالأطر المناسبة وهي معنية، ولكنها تريد أن تكمل في المسار الذي له علاقة بتطبيق الإتفاق المحصور في جنوب الليطاني، أما كيفية متابعته والآليات والطريقة فهذا الأمر غير متروك على الإطلاق، والمقاومة تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه شعبها، وشعبنا لا يترك ولن يترك".
 
وأشار الى أن "المقاومة تأخذ الدروس والعبر وتدرس كل ما حصل وتناقش داخليا كل ما حصل وتعيد بناء القوة وتعيد إعمار ما تهدم بالتعاون مع الحكومة والجهات المانحة، وتقوم بواجباتها ومسؤولياتها". 

أخبار لبنان

الله:

سوريا

يضعفنا

LBCI التالي
"لقاء سيدة الجبل" بارك سقوط الاسد: للتعاون والتنسيق بين بلدين عانيا الأمرين من النظام المندثر
الوكالة الوطنية: اتصال من الجيش الاسرائيلي بشخص لاخلاء محال في جديدة مرجعيون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-06

عبد الرحمن للـLBCI: اليوم بقي في سوريا من يريدون بناء دولة وطنية وداعش موجود وبقصف أميركي مكثف يمكن أن ينتهي داعش والخاسر الأكبر نتيجة ما يحصل في سوريا اليوم هم حزب الله وبشار الأسد والمحور الايراني والرابح الأكبر هم أبناء الشعب السوري الذين يريدون ا

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-06

عبد الرحمن للـLBCI: حزب الله تواجد في حمص وفي بعض القرى منذ 2013 وبعد ذلك تنقل في مناطق أخرى ويبدو أن اليوم لم يعد لديه ما يقاتل من أجله في سوريا و 70% من سوريا أو أكثر لم يعد تحت سيطرة النظام وحزب الله هو المتأثر الأكبر بما يجري للنظام

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-06

رئيس هيئة الحشد الشعبي: العراق وإن لم يكن طرفا في الأزمة السورية فعليه الوقاية بظل ما يجري وسوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق وكل من يقول غير ذلك واهم

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-02

أدرعي: نتابع ما يجري في سوريا عن كثب وسنضمن عدم استغلال النظام الإيرانيّ للأوضاع هناك في محاولة لنقل أسلحة إلى "حزب الله" في لبنان عبر الأراضي السورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:41

بيان مشترك لسفارتي الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل... هذا ما جاء فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:36

اليكم المشهد اليوم من الهرمل ..

LBCI
أخبار لبنان
08:34

قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة

LBCI
أمن وقضاء
08:20

تدافع أمام مركز الأمن العام... إليكم ما حصل عند نقطة معبر المصنع الحدودي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:17

مراسل أكسيوس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: من المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إسرائيل الخميس لإجراء محادثات حول سوريا واتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة

LBCI
خبر عاجل
15:42

تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-06

معبر العبودية... رابط بين لبنان وسوريا مقطوع

LBCI
منوعات
2024-09-06

ضفادع بخصائص مثيرة للشهوة الجنسية وهكذا يتم استخدامها... مصادرة المئات من ضفادع "فياغرا الإنكا" في البيرو!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:36

اليكم المشهد اليوم من الهرمل ..

LBCI
أخبار لبنان
08:34

قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة

LBCI
أخبار دولية
08:26

إليكم آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي…

LBCI
أمن وقضاء
08:20

تدافع أمام مركز الأمن العام... إليكم ما حصل عند نقطة معبر المصنع الحدودي

LBCI
أمن وقضاء
08:19

إسرائيل تواصل خرق إتفاق وقف النار مع لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:21

وصول الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي الى منطقته في شكا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:21

تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:00

في اليوم الثاني على سقوط نظام الأسد... هكذا تبدو الصورة من نقطة المصنع الحدودية

LBCI
خبر عاجل
15:42

تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:12

تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...

LBCI
خبر عاجل
01:43

أدرعي يتوجه مجددا الى اللبنانيين...

LBCI
فنّ
13:10

سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته

LBCI
خبر عاجل
15:42

تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب

LBCI
خبر عاجل
14:26

بايدن: نعلم أن الأسد موجود في موسكو الآن وكل المحاولات من قبل إيران ووكلائها لحماية الأسد ونظامه باءت بالفشل وسندعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:48

سقط الاسد… حان الوقت لنَبني دولة ويكون لبنان في لبنان وسوريا في سوريا

LBCI
خبر عاجل
05:21

تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:55

رويترز: وكالات انباء روسية نقلا عن مصدر في الكرملين تقول إن روسيا تمنح الأسد وأسرته حق اللجوء وأن الأسد في موسكو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More