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حسن فضل الله: ما يجري في سوريا لا يمكن أن يضعفنا
أخبار لبنان
2024-12-09 | 06:29
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حسن فضل الله: ما يجري في سوريا لا يمكن أن يضعفنا
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن ما يجري في سوريا تحول كبير وخطير وجديد.
وأكد النائب فضل الله أن "كل ما يجري في سوريا على خطورته لا يمكن أن يضعفهم"، قائلا: "نحن أبناء هذه الأرض وهذا البلد، وكما كان يقول سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله "الأساس هناك هو الجيش السوري والقيادة السورية والدولة السورية، ونحن عنصر مساعد"، وعندما كانت هناك إمكانية للمساعدة ساعدنا، الآن وضع سوريا المستقبلي والتطورات فيها والتحالفات الداخلية والمشاكل الداخلية وما سيحصل نتركه لوقته ولا يستعجل أحد بالحكم على الأمور، ولننتظر المسار وإلى ما ستؤول إليه، ولكن نحن نعرف كيف نحمي بلدنا وكيف نواجه التحديات وكيف نتجاوز الصعاب مهما كانت، وقد مررنا في تاريخنا بتجارب أصعب وأمر وتجاوزناها وبقي هذا الجبل العاملي وبقيت هذه البيئة على امتداد مساحة الوطن".
كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفالين التكريميين اللذين أقامهما "حزب الله"، لثلة من شهداء "المقاومة الإسلامية" الذين إرتقوا على طريق القدس، في بلدتي تبنين وحاريص الجنوبية.
وتطرق الى الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، قائلا: "واجهت المقاومة العدوان الإسرائيلي بإرادة صلبة وبتضحيات جسيمة ومنعت العدو من تحقيق أهدافه بالقضاء على "حزب الله" واحتلال جنوب الليطاني ووصلت إلى وقف إطلاق النار، ويحاول العدو بتماديه واعتداءاته وخروقاته أن يفرض معادلة جديدة على البلد، والمقاومة في هذه المرحلة قالت إن المنطقة أصبحت في عهدة الدولة لجهة التصدي للعدوان والمقاومة ستتخذ الموقف والإجراء في إطار ما تراه مناسبا، لكن هناك مسؤوليات أخرى على الحكومة والجيش واليونيفيل".
وأضاف فضل الله: "هم كانوا دائما يقولون لنا في لبنان حتى بما يسمى المجتمع الدولي، أن من يحمي هي القرارات الدولية، وهذا كله كلام فارغ، وأن من يحمي هي الدولة فلتتفضل الدولة، لقد استهدفت إسرائيل بلدة حاريص بغارة ما أدى إلى ارتقاء شهداء وفي بيت ليف ومناطق أخرى، ما هو الموقف؟ ماذا ستفعل الدولة؟ ألم يقولوا لنا اتركوا الدولة لتحمي! وقلنا لهم قوموا بدوركم، ماذا تريدون أن تفعلوا؟ وهذا سؤال طرحناه مباشرة على رئيس الحكومة وطالبنا كل المعنيين وقلنا لهم هذا الموضوع بعهدتكم، وما يتعرض له لبنان من اعتداءات واحد من الأدلة على الحاجة الضرورية إلى المقاومة وأن حماية البلد تحتاج إلى تكامل بين المقاومة والجيش والشعب، والمقاومة تتابع هذا الموضوع بالأطر المناسبة وهي معنية، ولكنها تريد أن تكمل في المسار الذي له علاقة بتطبيق الإتفاق المحصور في جنوب الليطاني، أما كيفية متابعته والآليات والطريقة فهذا الأمر غير متروك على الإطلاق، والمقاومة تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه شعبها، وشعبنا لا يترك ولن يترك".
وأشار الى أن "المقاومة تأخذ الدروس والعبر وتدرس كل ما حصل وتناقش داخليا كل ما حصل وتعيد بناء القوة وتعيد إعمار ما تهدم بالتعاون مع الحكومة والجهات المانحة، وتقوم بواجباتها ومسؤولياتها".
أخبار لبنان
الله:
سوريا
يضعفنا
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