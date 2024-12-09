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"لقاء سيدة الجبل" بارك سقوط الاسد: للتعاون والتنسيق بين بلدين عانيا الأمرين من النظام المندثر
أخبار لبنان
2024-12-09 | 06:49
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"لقاء سيدة الجبل" بارك سقوط الاسد: للتعاون والتنسيق بين بلدين عانيا الأمرين من النظام المندثر
اعتبر "لقاء سيدة الجبل" في اجتماعه الاسبوعي، ان "سقوط بشار الأسد بعد 13 عاما على انطلاق الثورة السورية، كرس خطوة أساسية في انهيار النفوذ الإيراني في المنطقة بعد سقوط "حماس" في فلسطين و"حزب الله" في لبنان، وسيغير هذا السقوط المدوي وجه المنطقة برمتها في الاتجاه الصحيح للنهوض الإنساني والسياسي والاقتصادي والعصري، فاتحا باب الأمل لدى الشباب والرجاء لملايين الناس الذين دفعوا بأرواحهم ثمن الحرية".
وبارك "اللقاء" للشعب السوري حريته، متمنيا له "الانتقال من الديكتاتورية نحو الديموقراطية من خلال التفاهم على دستور جديد ينظم علاقتهم في ما بينهم"، وطالب الجمهورية العربية سورية الجديدة بـ"احترام سيادة لبنان واستقلاله"، متمنيا "التعاون والتنسيق بين بلدين عانيا الأمرين من النظام المندثر".
وطالب " اللقاء" نواب الأمة بـ"انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني 2025 ، والرئيس الذي نطالب به هو الذي يلتزم بالدستور والتنفيذ الفعلي والسريع للقرارات 1559و1680 و1701".
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