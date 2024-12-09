رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية يطمئن اللبنانيين قبل الأعياد: أسعار المواد الغذائية مستقرة

أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان أن "مخزون المواد الغذائية لم يتأثر نهائياً جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان الذي استمر نحو شهرين ونصف الشهر، كما ان ذلك يسري أيضاً على كل السلع الغذائية من دون إستثناء."



وقال بحصلي "كما بداية العدوان كذلك مع وقف إطلاق النار، فإن مخزون المواد الغذائية لدى لبنان يكفي لحوالي ثلاثة اشهر"، مشيراً الى ان ذلك يرتبط إرتباطاً وثيقاً بإستمرار عمل الموانئ اللبنانية لا سيما مرفأ بيروت وعدم فرض حصار بحري على لبنان، وكذلك إستمرار عمل مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.



وبالنسبة للأسعار، طمأن بحصلي الى إستقرار الأسعار في المدى المنطور، "إذ لا يوجد أي عوامل تدفع الاسعار للإرتفاع حتى الآن، خصوصاً أن المنافسة بين التجار ومراكز البيع كبيرة جداً وتشمل أيضاً عروضاً كبيرة ومتنوعة، وهذا أمر إيجابي جداً لا سيما خلال شهر الأعياد".



وتمنى بحصلي للبنانيين أن يكون شهر الأعياد فترة سعادة وفرح، وأن يتمكنوا من شراء كل إحتياجاتهم وكل ما يحلو لهم كما في السابق، كما تمنى للبنان العودة الى طريق التعافي والإزدهار وكواحة للثقافة والإبداع والحياة الجميلة.